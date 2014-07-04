В Луганске из-за попадания снарядов в жилые дома погиб мирный житель, 8 – получили травмы

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета, в результате попадания снаряда в жилой дом №1 по улице 1-ая Менжинского погибла женщина, еще один пострадавший доставлен в Луганскую областную клиническую больницу.Читайте такжеВ Краматорске снаряд попал в редакцию последней местной газеты (фото)

Еще 7 человек пострадали в результате попадания снарядов в жилые дома по улицам: Бабушкина, 1, Нестерова, 77, Земнухова, 69. Пострадавшие доставлены в Луганскую областную клиническую больницу и городские больницы №1 и №8.

Три снаряда также попали на территорию Луганского областного клинического онкологического диспансера. Значительно повреждены фасады зданий, выбиты стекла в лечебных корпусах, пострадавших нет. В результате падения снаряда на территорию школы №7 выбиты стекла в здании и в доме напротив, повреждены электрические провода. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.