Экс-сепаратисты рассказали о террористах на Донбассе: "Это беспредел, полный беспредел"
19:12, 03 июля 2014Политика
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Бывшие сепаратисты сейчас сотрудничают с украинскими военными.
В сети появилось видео, в котором экс-сепаратисты из Славянска и Краматорска рассказывают о жизни среди террористов на Донбассе.
Экс-сепаратисты рассказали о террористах на Донбассе
"Это беспредел, полный беспредел", - отметил один из экс-сепаратистов, рассказывая о буднях боевиков на Востоке Украины.
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По его словам, теперь среди боевиков идет откровенное грабительство, они воюют между собой за сферы влияния: это напоминает "лихие 90-е". Они продают квартиры, под дулами автоматов заставляют копать окопы, требуют у мужчин деньги за выезд из города.
Бывшие сепаратисты сейчас сотрудничают с украинскими военными.
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