Экс-сепаратисты рассказали о террористах на Донбассе: "Это беспредел, полный беспредел"

В сети появилось видео, в котором экс-сепаратисты из Славянска и Краматорска рассказывают о жизни среди террористов на Донбассе.

"Это беспредел, полный беспредел", - отметил один из экс-сепаратистов, рассказывая о буднях боевиков на Востоке Украины.

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По его словам, теперь среди боевиков идет откровенное грабительство, они воюют между собой за сферы влияния: это напоминает "лихие 90-е". Они продают квартиры, под дулами автоматов заставляют копать окопы, требуют у мужчин деньги за выезд из города.

Бывшие сепаратисты сейчас сотрудничают с украинскими военными.