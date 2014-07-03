Порошенко: Соглашение об ассоциации - лишь первый шаг в развитии сотрудничества с ЕC

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом говорится в его обращении к участникам конференции «Европейский вектор Украины: влияние на бизнес».

Порошенко напомнил, что лишь неделю назад принимал участие в историческом событии для Украины, подписывая экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Теперь я несу ответственность за то, чтобы европейский выбор Украины стал постоянной реальностью, а не краткой иллюзией», - отметил Президент.

По его словам, подписание этого Соглашения – только первый шаг.

«У нас есть огромный потенциал в сельскохозяйственной и пищевой промышленности, и мы надеемся, что Соглашение и дерегулирование, которое мы внедряем в этой сфере, будут способствовать реализации этого потенциала. Другие перспективные сферы – это машинное и производственное оборудование, инфраструктура, ІТ и энергетика, включая сланцевий газ, который нуждается в новых рынках, возможностях и инвестициях», - сказал президент.

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Порошенко подчеркнул, что украинское правительство настроено внедрить широкий спектр политических и экономических реформ для того, чтобы инвестиции в Украину стали позитивным опытом с меньшими рисками. Среди этих усилий будет борьба с коррупцией, дерегулирование бизнесу, судебная реформа и реформа правоохранительных органов.

«Мы уже приняли меры для стабилизации наших бюджетных средств, обеспечив финансовую поддержку со стороны МВФ, ЕС и США. Планируются дальнейшие шаги для усиления стабилизации и эффективности банковской системы», - подчеркнул он.

Порошенко пообещал, что в Украине будут прилагаться усилия для превращения государства в один из наиболее привлекательных и перспективных рынков, развивающихся в Европейском регионе.