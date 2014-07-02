В плену у боевиков находятся 29 украинских военных - Минобороны

В плену у членов незаконных вооруженных формирований на востоке Украины находятся 29 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил на брифинге после заседания правительства.

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"На сегодняшний день в плену находятся 29 военных заложников", - сказал он.

Коваль отметил, что украинская сторона делает все возможное для освобождения пленных.