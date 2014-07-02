Геращенко объяснила, почему Порошенко отказался вводить военное положение на Донбассе

Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганский областях, народный депутат Ирина Геращенко отмечает, что в рамках проведения антитеррористической операции силовики имеют все возможности для нейтрализации террористов на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании круглого стола в Киеве, говоря о целесообразности введения военного положения на Донбассе.

"Антитеррористическая операция сегодня дает все возможности и рычаги нашим военным для того, чтобы они проводили те действия, которые необходимы для нейтрализации террористов и бандитов", - отметила она.

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Геращенко отметила, что президент не принял решения о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, поскольку учитывается мнение местного населения, которое, по ее словам, «со страхом сегодня относится к разговорам о перспективах введения военного положения».

Также Геращенко отметила, что президент учитывал и другие факторы, в частности, информацию военнослужащих, мнение западных партнеров, а также то, что сегодня многие говорят о введении военного положения, чтобы не проводить досрочные парламентские и местные выборы.

По ее словам, сегодня антитеррористическая операция проводится с максимальной попыткой гарантировать безопасность мирного населения.

"Сегодня АТО проходит с двух позиций: нейтрализация бандитов, но при этом создание условий для максимального обеспечения безопасности мирных граждан - для власти это ключевое", - подчеркнула Геращенко.

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Справка УНИАН. РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

Власть РФ оказывает военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.

Поздно вечером 30 июня президент Петр Порошенко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение остановить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе, введенного 20 июня. После этого началась активная фаза АТО.

Парламентские фракции «Свобода» и «Батькивщина», а также группа «Суверенная европейская Украина» настаивают на введении военного положения в Донецкой и Луганской областях.