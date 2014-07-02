В МИД рассказали о журналистах из РФ, которые работают на Донбассе без аккредитации и опознавательных знаков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Мы категорически отвергаем попытки президента России обвинить украинскую власть в якобы “целенаправленной работе по ликвидации представителей прессы”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что Украина четко соблюдает демократические нормы и принципы обеспечения свободы СМИ и принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащих условий для работы представителей отечественных и иностранных СМИ в Украине.

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“Факты гибели иностранных журналистов в зоне АТО тщательно расследуются украинскими правоохранительными органами, виновные обязательно будут привлечены к ответственности”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что предварительный анализ ситуации, во время которой погиб оператор российского “Первого канала” Анатолий Клян, дает основания говорить о сомнительности поспешных обвинений российской стороны и возложении вины за этот инцидент на украинских военных.

Перебийнис отметил, что, по имеющимся данным, обстрел, в результате которого погиб Клян, произошел вдали от места дислокации сил АТО, украинских силовиков в зоне обстрела не было.

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Кроме того, по словам Перебийниса, поездка журналистов, которую организовала так называемая пресс-служба террористической организации “Донецкая народная республика”, осуществлялась с нарушением законодательства Украины и элементарных норм индивидуальной безопасности.

Представители российских СМИ не имели официальной аккредитации при оперативном штабе АТО, что является необходимым требованием для работы иностранных СМИ в зоне проведения операции. Автобус российских журналистов не имел отметки “Пресса”, пассажиры также были без необходимых опознавательных знаков относительно принадлежности к СМИ и без средств индивидуальной защиты — касок, бронежилетов.

Перебийнис также отметил, что погибший оператора российского «Первого канала”, по имеющимся данным, вообще находился на территории Украины нелегально.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня на Донбассе погиб оператор российского "Первого канала" Анатолий Клян.

По факту его гибели открыто производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Установлено, что оператор российского телеканала получил проникающее ранение брюшной полости, находясь в районе воинской части возле поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Журналист, 1946 года рождения, умер во время реанимационных мероприятий в городской больнице № 18 Донецка.

В МИД РФ обвинили силовые структуры Украины в гибели оператора российского «Первого канала».