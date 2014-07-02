В центре Донецка наблюдается скопление людей в камуфляже - горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, по состоянию на 15.00 на пересечении проспекта Садового и ул. Университетской наблюдается скопление людей в камуфляжной форме. Причина их пребывания в указанном районе неизвестна.

Горсовет обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой корректировать маршрут своего передвижения с учетом данной информации.

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