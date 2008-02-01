Сайт ПРП атаковали хакеры

Сегодня официальный веб-сайт партии «Реформы и Порядок» (Блок Юлии Тимошенко) был атакован хакерами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПРП.

Как отмечает пресс-служба, на сайте были размещены острые критические материалы относительно деятельности Партии регионов, Коммунистической партии Украины, Генеральной прокуратуры и киевской городской власти.

“Выражаем соболезнования нашим политическим оппонентам в связи с тем, что других аргументов, кроме хакерской атаки, у них, очевидно, не осталось”, - говорится в сообщении пресс-службы ПРП.