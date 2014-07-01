Силы АТО восстановили контроль над пунктом пропуска "Должанский"

Как говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, саперы разминировали пункт пропуска и прилегающие автодороги, обезвредили 15 взрывных устройств на подъездах и 20 непосредственно в пункте пропуска. В настоящее время пограничники приступили к восстановлению служебных помещений пункта пропуска, налаживания системы связи и паспортного контроля. Проводится подготовка к восстановлению работы пункта пропуска.

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Напомним, 20 июня в ходе боев сил АТО с террористами в зоне украинского пропускного пункта "Должанский" был ранен российский таможенник. В связи с этим 21 июня украинская сторона начала всеобъемлющее расследование.