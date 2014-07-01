На Донбассе террористы взорвали еще два участка железной дороги - СМИ

Так, на главной колеи стрелки № 1 станции "Кондрашевская - Новая" со стороны станции Городної вблизи Луганска, произошли три взрыва, которыми повреждено 12 метров колеи и стрелка № 1, передает ТСН.

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Также на перегоне "Букино - Святогорск" неподалеку от Красного Лимана произошел взрыв, которым было повреждено 1 метр пути и контактный провод. Сейчас движение поездов на участках приостановлено, сообщает пресс-служба МВД на Донецкой железной дороге.

Сейчас на местах взрывов работают правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Как сообщалось ранее, в милиции рассказали страшные подробности взрыва на железной дороге под Харьковом.