Батальон территориальной обороны Хмельницкой области отправится укреплять тылы государства
12:22, 01 июля 2014Политика
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Седьмой батальон территориальной обороны Хмельницкой области сегодня отправляется для укрепления тылов государства.
401 солдат из батальон территориальной обороны Хмельницкой области отправятся укреплять тылы государства / mil.gov.ua
Об этом корреспондент УНИАН сообщил областной военный комиссар Александр Присяжнюк.
“Батальон полностью укомплектован для выполнения задач. Хочу заметить: он не отправляется в зону Антитеррористической операции, а переходит в распоряжение Государственной пограничной службы Украины для прикрытия тылов”, - сказал военком.Читайте такжеНа этой неделе Порошенко предложит ВР сменить руководство силовых ведомств - Геращенко
Присяжнюк заметил, что техника для батальона теробороны будет доставлена по железной дороге в пункт назначения.
Седьмой батальон территориальной обороны Хмельницкой области состоит из 401 солдата.
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