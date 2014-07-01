Батальон территориальной обороны Хмельницкой области отправится укреплять тылы государства

Об этом корреспондент УНИАН сообщил областной военный комиссар Александр Присяжнюк.

“Батальон полностью укомплектован для выполнения задач. Хочу заметить: он не отправляется в зону Антитеррористической операции, а переходит в распоряжение Государственной пограничной службы Украины для прикрытия тылов”, - сказал военком.Читайте такжеНа этой неделе Порошенко предложит ВР сменить руководство силовых ведомств - Геращенко

Присяжнюк заметил, что техника для батальона теробороны будет доставлена по железной дороге в пункт назначения.

Седьмой батальон территориальной обороны Хмельницкой области состоит из 401 солдата.