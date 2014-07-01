Батальон территориальной обороны Хмельницкой области отправится укреплять тылы государства

12:22, 01 июля 2014
Политика
4

Седьмой батальон территориальной обороны Хмельницкой области сегодня отправляется для укрепления тылов государства.

mil.gov.ua

Об этом корреспондент УНИАН сообщил областной военный комиссар Александр Присяжнюк.

“Батальон полностью укомплектован для выполнения задач. Хочу заметить: он не отправляется в зону Антитеррористической операции, а переходит в распоряжение Государственной пограничной службы Украины для прикрытия тылов”, - сказал военком.Читайте такжеНа этой неделе Порошенко предложит ВР сменить руководство силовых ведомств - Геращенко

Присяжнюк заметил, что техника для батальона теробороны будет доставлена по железной дороге в пункт назначения.

Седьмой батальон территориальной обороны Хмельницкой области состоит из 401 солдата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter