Россия после переброса террористов и оружия теперь везет к границе "гумпомощь"

"Сегодня в 8 утра колонна выехала из подмосковного Ногинска и направилась в Ростов-на-Дону", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, колонна состоит из двенадцати автомобилей МЧС России. Она везет гуманитарную помощь общим весом более 90 тонн. В составе груза продукты питания и средства гигиены.

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Гуманитарный груз планируется доставить к границе между Россией и Украиной, далее его передадут "населению соседней страны", сказал представитель МЧС.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает не выполнять соглашение в части прекращения пропуска лиц и грузов во временно закрытых пунктах пропуска в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, отмечается следующий принцип деятельности пограничной службы России: «боевиков, которые въезжают из России в Украину, пропускают, не замечая, а в обратном направлении – уничтожают». Так, 25 июня, неподалеку от села Провалье Свердловского района Луганской области, в непосредственной близости от линии границы российскими пограничниками была расстреляна «Газель», в которой находились граждане РФ, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне сепаратистов, отметили в ГПСУ. (Об обстреле российскими пограничниками «Газели» с боевиками, которые возвращались в Россию, заявляли ранее в СНБО. По словам спикера информцентра СНБО Андрея Лысенко, “ни один из них живым из автомобиля не вышел. Сколько их было – не известно”).