Ющенко говорит, что Украину ждут интересные переговоры с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен использовать предстоящее вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) для укрепления украинских позиций в торговых спорах с Россией.

Об этом он заявил 31 января в интервью агентству «Франс-пресс».

«Из-за желания России присоединиться к ВТО, мы будем иметь интересные переговоры об «антидемпинговых мерах» и других «ограничениях», наложенных Москвой на украинский экспорт», - говорится в интервью.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина имеет годовой дефицит свыше 6 млрд. дол. в своей торговле с Россией, «из которого половина, по данным экспертов, вызвана этими ограничениями».

Как сообщал УНИАН, главными темами интервью Президента Украины информационному агентству «Франс-пресс» (Франция) были вступление Украины в ВТО, евроатлантическая интеграция государства и перспективы присоединения к Плану действий по членству в НАТО, ситуация в парламенте, украинско-российские отношения, вопросы газового рынка.

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