Украине не нужны санкции против РФ ради санкций, Украине нужен мир - Порошенко

Украине не нужны санкции против России ради санкций, Украине нужен мир.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе на пресс-конференции после участия в заседании саммита ЕС, на котором было подписано Соглашение об ассоциации.

«Нам не нужны санкции ради санкций, нам не нужно, чтобы России был нанесен любой вред. Нам нужен мир и нам нужен откровенный диалог, выполнение принятых на себя обязательств», - сказал Порошенко.

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Президент выразил надежду, что диалог наконец состоится с участием европейских структур, что огонь будет прекращен и реализация мирного плана начнется.

По его словам, внутри Евросоюза и Европейского Совета нет разных мыслей относительно Украины, все единогласны в необходимости поддержки Украины в том, что вопрос европейских ценностей, свободы и демократии - превыше всего.

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Порошенко напомнил, что в заключениях Совета ЕС говорится о том, что к понедельнику, 30 июня, будет принят ряд мер: достигнуто соглашение о версификационном механизме ОБСЕ о прекращении огня и эффективном контроле за границами, возвращение Украине трех пропускных пунктов на границе – «Изварино», «Должанский» и «Краснопартизанск», освобождение всех заложников, в том числе наблюдателей миссии ОБСЕ.

«Откровенно говоря, это был первый в моей жизни опыт, когда я принимал участие в заседании Совета Европейского Союза. Фактически это выглядело, как Украина стала 29-м членом Европейского Союза. И это была абсолютно откровенная и прямая дискуссия», - подчеркнул Порошенко.