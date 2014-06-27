Ситуация в Донецке спокойная, возле захваченной ночью воинской части тихо - горсовет

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городского головы Александра Лукьянченко.

«В ночь на 27 июня после трех попыток штурма, последняя из которых началась в 22.15, вооруженными людьми была захвачена воинская часть 3004. По состоянию на 9.00 возле воинской части тихо», - говорится в сообщении.

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Ограничения для движения транспорта в указанном районе нет.

В сообщении также отмечается, что в целом ситуация по Донецку относительно спокойная. Работают коммунальные службы, госучреждения, по улицам города движется общественный транспорт.