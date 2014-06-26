В Донецке боевики штурмуют воинскую часть: слышны взрывы и выстрелы

В Донецке боевики штурмуют воинскую часть. В настоящее время в Донецке начался бой, сообщили «Донецк. Комментарии» сотрудники расположенного неподалеку офиса. Слышны выстрелы и взрывы.

В то же время, на сайте Донецкого городского совета отмечается, что в данный момент по улице Щорса между проспектом Таманским и переулком Россини слышны выстрелы и взрывы. Идет штурм воинской части Внутренних войск МВД Украины в Донецкой области (ул. Щорса, 116).

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В горсовете уточняют, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа городского управления МВД во главе с начальником Юрием Седневым.

В то же время, жителей близлежащих домов просят не подходить к окнам, не выходить на балконы, без надобности не покидать пределов квартир, а владельцев авто - корректировать маршруты передвижения в объезд места происшествия.

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Как сообщает местный сайт 62.ua, по состоянию на 19.20, стрельба возле воинской части в Донецке продолжается. При этом боевики перестали использовать гранатометы.

На данный момент перекрыта дорога с ул.Университетской на ул. Тренева также перекрыто движение по ул. Щорса и Батищева.

По состоянию на 19.30, первый штурм украинские военные отбили. Однако среди бойцов Нацгвардии уже есть несколько раненых.

В настоящее время идут переговоры военных и боевиков, которые их штурмуют.

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Террористы требовали от военнослужащих срочно покинуть территорию воинской части и перейти на сторону боевиков.