Мороз увидел, как Ющенко и Тимошенко повторяют его ошибку

«Единственный выход из конституционного кризиса - завершение политической реформы», - считает лидер СПУ Александр Мороз. Об этом он заявил в программе Александра Колодия «Подробности из первых уст», сообщает сайт СПУ.

По мнению экс-спикера, к изменениям в Конституцию следует переходить именно в переходный период. Попытки переписать Основной закон или даже написать новую Конституцию ничего не дадут.

«Передайте власть на места, под контроль громад - только это избавит Украину от перетягивания политического каната между премьером и Президентом, которое мы наблюдаем, - отметил главный социалист. - Сегодня Ющенко заинтересован в расширении президентских полномочий, а БЮТ и оппозиция - в том, чтобы не позволить ему этого сделать.

Ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне, никто не знает, кто и какое кресло будет занимать через год. Поэтому необходимо завершить конституционную реформу - для баланса ветвей власти.

Правда, я не думаю, что внести сегодня изменения в Конституцию реально, - отметил Мороз - Хотя сегодня и Тимошенко и Ющенко ищут такую возможность, придумывая способы расширения парламентского большинства: ведь для внесения изменений в Основной закон необходима поддержка более 300 депутатов.

А когда я, будучи спикером, пытался это сделать, меня обвинили в узурпации власти. Теперь же в аналогичной ситуации оказались Ющенко и Тимошенко, не скрывающие своих амбиций.

Они открыто претендуют на монопольную власть и хотят изменить Конституцию «под себя», а не в интересах Украины», - заявил Мороз.