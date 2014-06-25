Скандальный экс-прокурор Киева Герасимюк назначен первым заместителем генпрокурора

Соответствующая информация о нем размещена на официальном сайте Генпрокуратуры в разделе «Руководство».

В частности, как отмечается на сайте ГПУ, Герасимюк будет исполнять обязанности первого заместителя генпрокурора - начальника Главного управления защиты прав и свобод граждан, интересов государства, надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими правоохранительными органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Ранее должность первого заместителя и.о. генпрокурора Олега Махницкого занимал Николай Голомша.

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В комментарии УНИАН заместитель бывшего и.о. генпрокурора Махницкого, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Баганец отметил, что ему ничего не известно о новых кадровых назначениях в ведомстве, поскольку никто из действующего руководства Генпрокуратуры совещаний не собирал, к сведению информацию не доводил.

Кроме того, Баганец проинформировал, что не писал рапорт об увольнении с должности начальника Главного следственного управления ГПУ и продолжает выполнять свои функции.

Как сообщал УНИАН, новым прокурором Киева назначен Сергей Юлдашев.

Увольнения Герасимюка с должности прокурора Киева требовали активисты «Правого сектора». Активисты считают, что Герасимюк должен быть уволен с должности, поскольку работал в органах прокуратуры во времена президента Виктора Януковича и фальсифицировал уголовные дела против участников акций протеста.