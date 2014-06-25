Медведчук отрицает, что представлял на переговорах интересы ДНР и ЛНР
Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что не представлял на переговорах в Донецке интересы ДНР и ЛНР.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Ни в Донецке, ни ранее я никогда не представлял интересы ДНР и ЛНР. В составе посреднической переговорной группы вместе с народным депутатом Нестором Шуфричем мы вели и ведем переговоры с представителями ДНР и ЛНР для достижения мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Информация, которая якобы распространена от имени ОБСЕ, является недостоверной", - подчеркнул он.
Читайте такжеСНБО: Медведчук - не украинская сторона переговоров
Ранее ОБСЕ заявила, что Медведчук представлял на мирных переговорах самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику".
Кроме того в Администрации президента и в СНБО заявили, что на переговорах с террористами Медведчук не представляет украинскую сторону в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины.