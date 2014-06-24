Боевики на блокпосту не пропускают в Дебальцево машины с продуктами - ОГА

В г. Дебальцево Донецкой области на блокпосту террористы не пропускают в город машины с продуктами.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что члены самопровозглашенной «Донецкой народной республики» препятствуют жизнеобеспечению населённых пунктов - в Дебальцево за чертой города на блокпосту они не пропускают в город машины предпринимателей с продуктами питания.

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В ОГА также подчеркнули, что в целом ситуация в области остаётся напряжённой. Несмотря на предпринимаемые властью меры по деэскалации конфликта, полного прекращения стрельбы в регионе не произошло: отдельные вспышки насилия зафиксированы в Краматорске, Красном Лимане, Славянске, Славянском районе.

В Славянске частичное прекращение огня не способствовало возобновлению жизнедеятельности города: отсутствует электро- и водоснабжение, не работают магазины.

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В Шахтёрском районе наступило относительное затишье в населённых пунктах на границе с Россией. Представители местных органов власти пытаются воспользоваться перерывом в проведении боевых действий для восстановления жизнеобеспечения сёл и посёлков: в Дмитровку и Степановку завозятся продукты первой необходимости, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Степановке.