СНБО: Медведчук - не украинская сторона переговоров
Председатель общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук не представляет украинскую сторону в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.
«Медведчук - это не украинская сторона. Господин Леонид Кучма представляет президента Украины Петра Порошенко. Я официально не даю комментарий на эту тему, но Медведчук - это будет отдельная информация, мы скажем, кого представляет Медведчук», - заверил он.
На вопрос, кого на переговорах представляет народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич, Чеповой ответил: "Я не уполномочен комментировать это".
Читайте такжеВ СНБО уверяют, что Украина не ведет переговоров с боевикамиКак сообщал УНИАН, 23 июня в Донецке прошли переговоры по реализации мирного плана Порошенко по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Во встрече в здании облгосадминистрации, в частности, приняли участие экс-президент Кучма, двое представителей ОБСЕ, в том числе специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, а также посол РФ Михаил Зурабов, председатель «Украинского выбора» виктор Медведчук, народный депутат Шуфрич, один из лидеров террористической организации "ДНР" Александр Бородай, лидер пророссийского движения «Юго-восток» Олег Царев.
Первое заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 8 июня в Киеве. Тогда Украину представлял посол в Германии Павел Климкин, который недавно стал министром иностранных дел.