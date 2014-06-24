СНБО: Медведчук - не украинская сторона переговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.

«Медведчук - это не украинская сторона. Господин Леонид Кучма представляет президента Украины Петра Порошенко. Я официально не даю комментарий на эту тему, но Медведчук - это будет отдельная информация, мы скажем, кого представляет Медведчук», - заверил он.

На вопрос, кого на переговорах представляет народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич, Чеповой ответил: "Я не уполномочен комментировать это".

Читайте такжеВ СНБО уверяют, что Украина не ведет переговоров с боевикамиКак сообщал УНИАН, 23 июня в Донецке прошли переговоры по реализации мирного плана Порошенко по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Во встрече в здании облгосадминистрации, в частности, приняли участие экс-президент Кучма, двое представителей ОБСЕ, в том числе специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, а также посол РФ Михаил Зурабов, председатель «Украинского выбора» виктор Медведчук, народный депутат Шуфрич, один из лидеров террористической организации "ДНР" Александр Бородай, лидер пророссийского движения «Юго-восток» Олег Царев.

Первое заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 8 июня в Киеве. Тогда Украину представлял посол в Германии Павел Климкин, который недавно стал министром иностранных дел.