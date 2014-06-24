СМИ: На Сумщине практически отсутствуют сепаратистские настроения

Об этом говорится в репортаже Артема Чапая, опубликованном на сайте Инсайдер.

Журналистам, которые "побывали на двух больших и одном маленьком пункте пропуска, съездили на край украинской земли, поговорили с жителями и представителями местной власти", не попадались свидетельства о каких-либо сепаратистских настроениях.

"Все, чего хотят местные, - это мира и спокойствия, а в перспективе - восстановления нормальных отношений с соседями, ведь многие из них ездят на заработки в Россию", - пишет автор статьи.

Читайте такжеНа Сумщине СБУ задержала автомобиль с партией газет сепаратистского содержанияТак, за все время общения с местными "самыми большими русофилками оказались две женщины-продавщицы лет по пятьдесят".

"Одна из них, Лидия, съездила на три дня к родственникам в Крым "и там вздохнула спокойно". А здесь она постоянно переживает, например, за город-герой Киев, который выбрал мэром Кличко. Позор!", - пишется в статье.

Но даже они, несмотря на свою ненависть к нынешней украинской власти, считают, что нужно бороться за "свои идеалы" в Украине. Правда, не могут точно объяснить, что это за идеалы.