Предложение «Свободы» открыть партийные списки полезно для выборов - эксперт

Об этом заявил Gazeta.Ua глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По словам эксперта, практика закрытых избирательных списков способствовала манипуляциям при проведении выборов и негативно отражалась на работе парламента.

«Пропорциональная системам с закрытыми партийными списками, которая использовалась до 2012 года, была худшей из всех возможных. Частичное возвращение мажоритарной системы превратило выборы в войну компроматов, а дальнейшую работу многих депутатов-мажоритарщиков - в откровенные политические торги. Потому пропорциональная система с открытыми списками – наиболее эффективный вариант для Украины», - считает эксперт

Напомним, проект Избирательного кодекса Украины, поданный депутатами «Свободы», предоставляет возможность всем политическим партиям (а не только представленным в парламенте) участвовать в формировании окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий. Проект также предусматривает снижение проходного барьера для партий с 5% до 3%. Проект был зарегистрирован в Верховной Раде 4 июня.

По словам лидера националистов Олега Тягнибока, досрочные выборы в парламент необходимы, поскольку нынешний состав Верховной Рады не отвечает требованиям общества.