Сикорский: Путин планирует втянуть в Евразийский союз хотя бы часть Украины
09:34, 23 июня 2014Политика
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Президент России Владимир Путин намерен втянуть в состав Евразийского экономического союза хотя бы часть Украины.
Путин хочет втянуть в Евразийский союз хотя бы часть Украины / фото УНИАН
Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире BBC. "Владимир Путин стремится создать Евразийский союз и хочет, чтобы Украина была его частью. Если не выйдет втянуть всю, то хочет сделать это, по крайней мере, с частью", - отметил польский министр.
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Он назвал события последних месяцев в Украине "подрывной деятельностью". "В Украину поставляется тяжелое вооружение: ПЗРК, танки, БТР, противовоздушная амуниция. Такое вооружение нельзя купить в магазине ни в Украине, ни в России", - отметил Радослав Сикорский.
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