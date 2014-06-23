Сикорский: Путин планирует втянуть в Евразийский союз хотя бы часть Украины

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире BBC. "Владимир Путин стремится создать Евразийский союз и хочет, чтобы Украина была его частью. Если не выйдет втянуть всю, то хочет сделать это, по крайней мере, с частью", - отметил польский министр.

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Он назвал события последних месяцев в Украине "подрывной деятельностью". "В Украину поставляется тяжелое вооружение: ПЗРК, танки, БТР, противовоздушная амуниция. Такое вооружение нельзя купить в магазине ни в Украине, ни в России", - отметил Радослав Сикорский.