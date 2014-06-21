Россия готовится отправить на Восток Украины дополнительные танки - Госдеп США
Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе и готовит дополнительные танки для отправки на территорию Украины.
Эту информацию Государственного департамента США обнародовала его пресс-секретарь Джен Псаки, сообщает Голос Америки.
"Мы уверены, что на западной границе России происходит передислокация войск на территорию Восточной Украины. Мы имеем информацию, что дополнительные танки готовятся к отправке в Украину. Мы также знаем, что Россия наращивает артиллерию в месте дислокации своих войск. Мы считаем, что Россия вскоре будет поставлять сепаратистам это вооружение", - сказала Псаки.
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Джен Псаки уточнила, что Соединенные Штаты не видят со стороны России шагов по деэскалации конфликта.
В то же время спикер американского Госдепа поддержала усилия президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации и его «мирный план».