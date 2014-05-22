Захват Донбасса обойдется РФ в 3,5 раза дороже аннексии Крыма – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что захват Россией украинского Донбасса обойдется ей в 3,5 раза дороже, чем аннексия в марте этого года Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Сикорский сказал в интервью Rzeczpospolita.

"Было бы хорошо, чтобы (президент РФ Владимир Путин - УНИАН) сделал выводы из того, что делается в Крыму, где царит огромный организационный хаос и огромные экономические потери. Попытка оторвать Донбасс, где живет в 3,5 раза больше людей, была бы пропорционально дороже", - сказал он.

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По словам Cикорского, сегодня понятно, что попытки организации сепаратистских путчей в большинстве регионов юго-востока Украины потерпели поражение.

Он также заметил, что Россия, лоббируя федерализацию Украины, на самом деле хочет ослабить страну, чтобы она не могла интегрироваться с Европейским Союзом.

"Что-то похожее предлагали Молдове. Речь идет о том, чтобы та ее часть, где ключевое влияние имеет Россия, - Приднестровье - имела право вето в вопросах внешней политики, которые касаются целого государства. Таким образом, можно создать абсолютно неуправляемую структуру, где блокируются реформы, и в будущем - европейская интеграция", - отметил глава МИД Польши.

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Сикорский положительно оценил тот факт, что новая украинская власть решила децентрализовать органы власти путем проведения реформы местного самоуправления по примеру Польши, а не провести федерализацию, как предлагает Россия.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики», за независимость так называемой «Луганской народной республики» – 96%.

Украинская власть, а также лидеры ЕС и США убеждены, что Россия с помощью дестабилизации ситуации и провокаций в южных и восточных областях Украины пытается сорвать президентские выборы, назначенные на 25 мая.