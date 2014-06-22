Порошенко: наш народ победил во Второй мировой войне и мы с честью пройдем суровые испытания и теперь

Об этом говорится в его обращении к украинцам в связи с Днем скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, размещенном на сайте главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина в годы Второй мировой войны «понесла колоссальные человеческие потери».

«Сегодня мы склоняем головы перед погибшими в крупнейшей в истории человечества войне, вспоминаем миллионы павших украинцев. 22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на нашу землю, которой суждено было надолго стать центром кровопролитных оборонных боев и наступательных операций. Украина в годы Второй мировой войны понесла колоссальные человеческие потери», - говорится в обращении.Читайте такжеПорошенко: У нас достаточно сил для решающего удара (видеообращение)

Сейчас, по словам главы государства, смертельное дыхание войны чувствуется снова.

«Прошло много десятилетий, но смертельное дыхание войны чувствуется опять. Восток Украины стал ареной боевых действий, погибают люди. Мы должны решительно и немедленно возобновить мир в государстве», - подчеркнул он.

Как отметил Порошенко, драматические события последних месяцев подтвердили извечную истину – народ сильный во время единения. «Так было во время жестокой борьбы с нацистами, так должно быть и в сегодня», - подчеркнул он.

«Перед возникшей реальной угрозой должны еще больше сплотиться и оградить свой исторический выбор, защитить наше право свободно жить на своей Богом данной земле», - говорится в обращении.Читайте такжеПорошенко: Если не сработает мирный "план А", существует "план Б"

Президент также выразил искреннюю благодарность военнослужащим, правоохранителям, добровольцам, всем небезразличным гражданам, которые стали на защиту мира, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

«Наш народ победил во Второй мировой войне и поэтому я уверен, что как победители мы с достоинством пройдем суровые испытания и теперь», - подчеркнул глава государства.

«Светлая память всем погибшим за свободу Украины. Благодаря их подвигу в нашем государстве обязательно наступит покой и мир», - говорится в обращении.