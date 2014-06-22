Сегодня в Украине почтят память жертв войны

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

"В воскресенье, 22 июня, в 12:00 Президент Украины Петр Порошенко в церемонии почтения памяти погибших в связи с Днем скорби и памяти жертв войны в Украине (площадь Славы)", - говорится в сообщении.

День скорби и почтение памяти жертв войны в Украине отмечается ежегодно 22 июня, в день, когда немецкая армия вторглась на территорию СССР/УССР.

День памяти жерт войны был введен накануне 60-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, войны в истории украинского народа, унесшей жизни каждого пятого соотечественника (всего же погибло более 25 млн советских граждан).