Войска РФ начали передислокацию в рамках внезапной проверки боеготовности

Войска РФ, задействованные в проверке боевой готовности Центрального военного округа, приступили к крупномасштабной передислокации в назначенные районы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как проинформировали в Минобороны РФ, танковые и зенитные ракетные соединения ЦВО завершают погрузку на железнодорожные платформы и в ближайшее время приступят к совершению марша в районы предназначения. Ряд соединений и воинских частей округа приступили к совершению маршей своим ходом на полигоны Юргинский, Чебаркульский и Тоцкое.Читайте такжеПутин привел в полную боевую готовность войска

Подразделения Ивановского воздушно-десантного, Ульяновского десантно-штурмового соединений и отдельного полка связи Воздушно-десантных войск, оперативно выдвинулись на аэродромы погрузки и находятся в готовности к переброске и десантированию в назначенные районы.

"Основной задачей первого этапа проверки боевой готовности является оценка действий командиров и штабов при приведении в высшие степени боевой готовности и выдвижении в районы сосредоточения", - пояснили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в ведомстве, Россия уведомила страны-партнеры по Организации безопасности и сотрудничеству в Европе о проведении с 21 июня внезапной комплексной проверки войск Центрального военного округа.