В Одессе начали борьбу с коррупцией на таможне и в налоговой

В Одессе решили сломать коррупционные схемы, которые строились годами. К такому мнению пришли участники встречи губернатора Игоря Палицы с представителями местного бизнеса, таможни и фискальной службы, говорится в сюжете ТСН.19:30.

На совещании одобрили создание в области специальной рабочей группы для взаимодействия государственных органов и предпринимателей.

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Прежде всего планируют придерживаться одинаковых условий во время растаможивания товаров для всех предпринимателей.

Также инициаторы хотят упростить налоговую систему.

Именно такие мероприятия, говорят в обладминистрации, могут постепенно уничтожить коррупционную составляющую бизнеса.