В Одессе до сих пор не опознали двух погибших во время беспорядков 2 мая

В Одессе до сих пор не опознаны двое погибших во время массовых беспорядков в Доме профсоюзов 2 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании временной контрольной комиссии по осуществлению депутатского контроля над ходом досудебного расследования преступлений, совершенных 2 мая в Одессе, начальник Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Григорий Кривда.

«На сегодняшний день двое мужчин не идентифицированы», - сказал Кривда.

Он добавил, что никто из 48 погибших не умер от телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о побоях.

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«У нас нет данных о погибших от повреждений, нанесенных дубинами, арматурой… 8 человек падали с высоты, они получили тяжелейшие телесные повреждения, Маркин (депутат Одесского областного совета Вячеслав Маркин - УНИАН) получил тяжелейшие телесные повреждения, но никаких повреждений, которые могли бы свидетельствовать о том, что их били, у нас нет. Среди пострадавших, которые находятся в больнице, та же картина», ― сказал Кривда.

По его словам, девять человек погибли из-за отравления угарным газом, двое умерли в больнице вследствие тяжелых ожогов тела, трое – из-за сильных ожогов дыхательных путей и тела.

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«Еще 5 человек – ожоги дыхательных путей, тела в комбинации с отравлением не уточненными газами и продуктами горения. Ожоги дыхательных путей в комбинации с отравлением не уточненными газами – 1 человек. Самая большая группа – отравление не уточненными газами, дымами, испарениями – 14 человек», - рассказал Кривда.

Он уточнил, что эксперты провели спектральные исследования биоматериалов всех трупов на содержание наркотиков и лекарственных препаратов – нигде наркотики и лекарственные препараты не обнаружены.

Кривда также сообщил, что 6 человек погибли от огнестрельных ранений, полученных в центре города: 4 погибли на улице, 2 – в больнице. Из 48 погибших, 41 – мужчина, 7 женщины. Кроме того, начальник бюро акцентировал на том, что судмедэкспертиза - одно из доказательств в уголовном процессе.

«Даже в тех случаях, когда она является главным доказательством при определении причин смерти, идентификации и так далее, необходимо учитывать и данные следствия...

Мы все исследования по установлению причины смерти провели - они завершены до 2 июня», ― сказал Кривда.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Сразу погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.