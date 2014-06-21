Виновные в расстреле более 70 человек Небесной сотни уже арестованы - Луценко
Виновные в ближайшее время им будут вынесены обвинения в судах.
Установлены виновные в расстреле более 70 человек из Небесной сотни.
Об этом в эфире ШустерLive заявил советник президента Юрий Луценко, сообщает «Зеркало недели».
По словам Луценко, следователями точно установлены лица, которые были виновны в расстреле более 70 человек из Небесной сотни. Виновные арестованы и в ближайшее время им будут вынесены обвинения в судах, заверил Луценко.
"Действия силовиков по расследованию убийств на Майдане и разграбления страны Януковичем - уже арестованы люди, которых подозревают в расстреле более 70 человек из Небесной сотни. Они арестованы и в ближайшее время им будут выдвинуты обвинения в украинских судах. По баллистике установлена их вина, проведены экспертизы и очные ставки ", - сказал он.
По его словам следователями проведен большой объем работы, который дает уверенность, что вина этих людей будет доказана в суде.
Ранее генпрокурор Виталий Ярема заявлял, что следствие установило виновных в убийстве 46 активистов Майдана, погибших 18-20 февраля в ходе акций протеста.