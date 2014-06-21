Виновные в расстреле более 70 человек Небесной сотни уже арестованы - Луценко

Установлены виновные в расстреле более 70 человек из Небесной сотни.

Об этом в эфире ШустерLive заявил советник президента Юрий Луценко, сообщает «Зеркало недели».

По словам Луценко, следователями точно установлены лица, которые были виновны в расстреле более 70 человек из Небесной сотни. Виновные арестованы и в ближайшее время им будут вынесены обвинения в судах, заверил Луценко.

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"Действия силовиков по расследованию убийств на Майдане и разграбления страны Януковичем - уже арестованы люди, которых подозревают в расстреле более 70 человек из Небесной сотни. Они арестованы и в ближайшее время им будут выдвинуты обвинения в украинских судах. По баллистике установлена их вина, проведены экспертизы и очные ставки ", - сказал он.

По его словам следователями проведен большой объем работы, который дает уверенность, что вина этих людей будет доказана в суде.

Ранее генпрокурор Виталий Ярема заявлял, что следствие установило виновных в убийстве 46 активистов Майдана, погибших 18-20 февраля в ходе акций протеста.