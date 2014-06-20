Восток Украины и Крым покинули более 38 тысяч беженцев - ООН

По подсчетам УВКБ ООН в Украине проживает 2500 беженцев. Еще около 6-7 тысяч человек являются соискателями убежища, сообщается в докладе ООН.

"По состоянию на 18 июня 204 года УВКБ ООН обладает информацией о более 38 тыс. перемещенных лиц из восточных областей Украины и Крыма. Среди них большинство составляют дети, женщины, люди преклонного возраста. Эта категория лиц требует особого внимания со стороны государственных органов и гражданского общества", - говорится в докладе.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, внутреннее перемещение в Украине началось перед мартовским референдумом в Крыму и с того времени стабильно растет. Статистика по перемещенных лиц формируется на основании данных от органов местной власти.

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Среди пострадавшего населения есть люди, которые были перемещены дважды: сначала из Крыма, а затем - с востока Украины.

Большинство перемещенных лиц - это крымские татары, однако местные власти также недавно сообщила об увеличении количества этнических украинцев, русских и смешанных семей. По крайней мере треть переселенцев - это дети. Большинство семей переезжают в центральную (45%) и западную Украину (26%), хотя часть лиц также были размещены на юге и востоке.