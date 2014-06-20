Малолетний мальчик и его мать погибли от ранений в Славянске - Уполномоченный по правам ребенка
17:11, 20 июня 2014Политика
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В Славянске погибла мать с ребенком.
REUTERS
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка.
"Подтвержден еще один факт смерти ребенка в Славянске. Малолетний мальчик и его мама погибли от ранений, когда в городе шли боевые действия. Украина несет невосполнимые потери", - говорится в сообщении.
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