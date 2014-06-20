В Украину вошли не менее трех "Градов" - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Через пограничный пункт пропуска "Должанский" из России в Украину продолжает идти поток наемников и оружия. Сегодня зашла очередная колонна техники, в которой было идентифицировано не менее трех РСЗО "Град", - написал он.