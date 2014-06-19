В Донецкой области взорван мост на дороге Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой Службу автомобильных дорог Донецкой области.

«18 июня около 15.30 неизвестными лицами был взорван мост на км 58+594 автомобильной дороги общего пользования Т0517 Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка при въезде в поселок Благодатное Амвросиевского района», - сказано в сообщении.

Читайте такжеТеррористы взорвали мост в Станице-Луганской, чтобы перекрыть движение в ЛуганскИ отмечено, что в результате взрыва повреждено покрытие моста, разрушены три из пяти балок пролетного строения и промежуточная опора.

В связи со случившимся, Службой автодорог в Донецкой области принято решение о закрытии движения по мосту.

Служба автодорог области информирует водителей о том, что в связи с повреждением моста в настоящее время существует два варианта объезда аварийного участка: по маршрутам Шахтерск-Зугрэс-Степано-Крынка-Кутейниково- Амвросиевка и Шахтерск-Зугрэс-Харцызск-Иловайск- Кутейниково-Амвросиевка.