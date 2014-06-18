Сегодня Рада планирует принять обращение к ООН, ОБСЕ и Совету Европы (онлайн-трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодняшней повесткой дня предусмотрено рассмотрение проекта постановления о создании Временной специальной комиссии ВР по контролю за расследованием особо резонансных уголовных дел с целью недопущения политических репрессий и предотвращения избегания высшими должностными лицами государства, которые совершили преступление, наказания.

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Также народные депутаты рассмотрят вопрос утверждения положения об аккредитации журналистов и технических работников СМИ при Верховной Раде и вопрос установления моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности.

Сегодня планируется заслушать информацию правления Национального банка Украины о деятельности банка с марта по июнь 2014 года. Ее должен представить председатель НБУ Степан Кубив.