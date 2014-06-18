Нуланд: События в Украине - самый большой вызов безопасности Европы со времен Балканской войны

Нуланд сообщила, что страны НАТО будут наращивать свою обороноспособность - решение об этом будет приниматься в сентябре на саммите в Великобритании. Кроме того, достигнуты договоренности между Ираном и США по поводу санкций в отношении России, сообщает hromadske.tv.

Также Нуланд заявила, что опасность представляют российские военные базы на постсоветском пространстве. По словам представителя Госдепа, там, где они есть - начинаются конфликты.

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События в Украине стали крупнейшим вызовом безопасности Европы со времен Балканской войны, считает представитель Госдепа.

"Впервые за много лет, страны-члены НАТО рассматривают вопрос об увеличении своих расходов на оборону. Члены Альянса, особенно в Восточной Европе вынуждены наращивать военные мощности и усиливать системы обороны", - заявила она.

По мнению Нуланд, усиление безопасности не должно останавливаться на границах НАТО в Европе.

"США будут помогать Украины укреплять собственные вооруженные силы. Если для безопасности необходимо установить непроходимую границу с Россией, то Украина должна это сделать", - отметила представитель Госдепа.