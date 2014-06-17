Порошенко по просьбе ОБСЕ поручил расследовать гибель российского журналиста

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

О ходе расследования будет проинформировано ОБСЕ.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью Игоря Корнелюка.

По имеющейся информации, 17 июня в районе Металлиста под Луганском террористы атаковали позиции украинских силовиков. Военные приняли бой. Огнем было уничтожено более 10 террористов.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук уточнил, что погибший сегодня под Луганском журналист российского телеканала «Россия» Игорь Корнелюк попал на территорию Украины нелегально и не был аккредитован при штабе Антитеррористической операции.

«Находясь на украинской территории, российские журналисты на Донбассе оказывали информационное сопровождение деятельности одной из террористических групп. К тому же, боевики даже не удосужились обеспечить российскую телевизионную группу средствами индивидуальной защиты – касками и бронежилетами», - отметил Тымчук.

В эфире телеканала ”Россия 24” корреспондент телеканала LifeNews Артур Матвеев сообщил, что все произошло в районе блокпоста возле поселка Металлист. Два минометных снаряда угодили прямо в центр группы людей, которая состояла из трех журналистов и семерых боевиков.

Корнелюку было 37 лет. Он родился в Запорожье. 1 июня 2014 года он поехал в командировку в Украину.