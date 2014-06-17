Парламент не включил в повестку законопроекты о выборах народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, предлагалось включить в повестку дня 3 законопроекта, которыми предусматривалось внесение изменений в закон о выборах народных депутатов.

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За включение законопроектов в повестку дня авторства депутатов Юрия Мирошниченко, Николая Рудьковского, Руслана Кошулинского проголосовали 167 депутата при необходимых 226.

Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии, а из фракции Партии регионов проголосовал один народный депутат, из группы "Экономическое развитие" - 2 народных депутата, из группы «Суверенная европейская Украина» - 3.

В то же время после нерезультативного голосования за включение в повестку дня этих законопроектов председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что в парламенте есть законопроект народного депутата Руслана Князевича, который "регламентирует все эти вопросы, и мы можем его рассмотреть без каких-либо проблем".

По словам спикера, предостережений относительно рассмотрения в Раде вопросов, касающихся избирательного законодательства нет.