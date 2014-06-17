Около 1,5 тыс. активистов требуют в ВР провести досрочные парламентские выборы

Как передает корреспондент УНИАН, активисты также требуют снизить проходной избирательный барьер для партий на выборах до 3%, ввести пропорциональную систему выборов с открытыми списками, гарантировать прозрачное финансирование избирательных кампаний и неотвратимость наказания за нарушения на выборах.

Пикетчики держат в руках государственные флаги и флаги Самообороны Майдана, а также плакаты: “Новій країні — нова Рада!”, “Політики, як памперси - їх потрібно змінювати регулярно і завжди за однією причиною!”, “Верховну Раду - на політичний смітник!”, “Геть з Ради, колоради!”.

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Представители Самообороны Майдана выстроились от центрального входа до здания Верховной Рады и в направлении к парковочной площадке в два ряда, таким образом создав коридор. Внутри коридора активисты постелили распечатанные на белой бумаге лица депутатов, которые голосовали за «законы 16 января».

Охранников возле ВР не много. Центральный и боковой входы в здание охраняют около 30 милиционеров, однако возле Мариинского парка припаркованы 15 микроавтобусов с тонированными окнами.