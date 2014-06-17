Стрелков: "ополченцы" без помощи РФ продержатся максимум месяц
Руководитель донецких террористов, офицер Главного разведывательного управления России Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что его боевики без военной поддержки РФ могут продержаться не более месяца.
"Если Россия не примет срочных мер, реально срочных, решительных, то они (украинские военные) добьются успеха. Поскольку несколько тысяч даже "ополченцев", которые сейчас сосредоточены в районе границы с несколькими танками, с несколькими орудиями, даже с большим количеством пулеметов и гранатометов, все равно не смогут долго противостоять авиации, артиллерии, массе танков…" – сказал Стрелков в видео-обращении, размещенном в сети.
"Пройдет неделя, две, три, может быть месяц. Самые боеспособные части "ополчения" будут обескровлены – и рано или поздно разбиты и уничтожены", - добавил он.
Кроме того он заявил, что Россия на сегодня не готова принимать десятки, а то и сотни тысяч переселенцев из Донбасса.