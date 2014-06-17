Стрелков: "ополченцы" без помощи РФ продержатся максимум месяц

03:12, 17 июня 2014
Политика
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Руководитель донецких террористов, офицер Главного разведывательного управления России Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что его боевики без военной поддержки РФ могут продержаться не более месяца.

Стрелков Стрєлков / kp.ua

"Если Россия не примет срочных  мер, реально срочных, решительных, то они (украинские военные) добьются успеха. Поскольку несколько тысяч даже "ополченцев", которые сейчас сосредоточены в районе границы с несколькими танками, с несколькими орудиями, даже с большим количеством пулеметов и гранатометов, все равно не смогут долго противостоять авиации, артиллерии, массе танков…" – сказал Стрелков в видео-обращении, размещенном в сети.

"Пройдет неделя, две, три, может быть месяц. Самые боеспособные части "ополчения" будут обескровлены – и рано или поздно разбиты и уничтожены", - добавил он.

Кроме того он заявил, что Россия на сегодня не готова принимать десятки, а то и сотни тысяч переселенцев из Донбасса.

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