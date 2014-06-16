В Донецке КамАЗ с террористами столкнулся с маршруткой, боевики оцепили место аварии

В Донецке на пересечении Ленинского проспекта и улицы Ткаченко произошло столкновение «КамАЗа» с вооруженными террористами и маршрутного такси.

Об этом сообщает «Донецк. Комментарии».

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Прибыли две бригады скорой помощи. Лобовая сторона маршрутки получила значительные повреждения. «КамАЗ», кузов которого усилен металлическими щитами, остановился в нескольких десятках метров от места столкновения. Движение по Ленинскому проспекту и улицы Ткаченко затруднено.

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Около 20 вооруженных сторонников так называемой «Донецкой народной республики» оцепили место происшествия и препятствуют любой фото- и видеосъемке. Корреспондент «Донецк. Комментарии» стал свидетелем, как у одного из прохожих, пытавшегося сфотографировать последствия ДТП, вооруженный автоматом человек отобрал телефон.