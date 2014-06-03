СМИ: Пересечение границы вооруженными террористами "стоит" 15 тысяч евро

Сейчас граница в Украине фактически существует лишь как условная линия, нарисованная на карте. Между пропускными пунктами сотни километров без заборов и ограждений, сообщает ТСН со ссылкой на сюжет программы "Гроші".

Председатель пограничной службы Николай Литвин, которого уже несколько раз пытались уволить за бездействие, утверждает, что ситуация под контролем. По его словам, пересекать границу специально подготовленным наемникам-кавказцам никто не запрещал.

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Кроме того, ежедневно сотни террористов пересекают границу с оружием в руках. По неофициальным данным, в Украину со стороны России уже попали 4,5 тысячи боевиков.

Председатель ГПСУ жалуется, что пограничники работают фактически в осаде боевиков: не хватает ни людей, ни оружия, ни желания воевать с террористами. Сами работники ГПС утверждают, что готовы к отражению любого нападения на территорию Украину. Однако их недобросовестные коллеги целыми грузовиками пропускают вооруженных до зубов экстремистов через украинскую границу всего за 15 тысяч евро, утверждают донецкие активисты.