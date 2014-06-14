Майдан заявил, что не имеет отношения к акции протеста под посольством РФ

Об этом говорится в сообщении от Maidan Press Center.

"В отношении событий возле российского посольства Центральная Рада Сотен, Координационный Совет Майдана, Люстрационный комитет Майдана, Maidan Press Center и другие организации и инициативы Майдана официально заявляют, что никакого отношения к организации акции протеста под стенами посольства РФ не имеют", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Считаем, что попытки штурма здания посольства РФ выгодны врагам Украины, которые смогут использовать эти события против интересов украинского народа. Часть сотен Самообороны Майдана на данный момент подтягиваются к посольству РФ, с целью предотвратить возможное обострение ситуации и не допустить провокаций", - сообщает Майдан.

В сообщении высказывается понимание возмущения украинцев, чьи сыновья, братья и мужья ежедневно гибнут на Востоке нашей страны от рук кремлевских наемников, защищая территориальную целостность государства, мир и спокойствие украинцев. Однако, по мнению руководства Майдана, существуют более действенные методы воздействия на страну-агрессора. Среди таких: отзыв посольства Украины из России, разрыв дипломатических отношений, полное перекрытие границы с Российской Федерацией, блокирование счетов и имущества российских государственных компаний.

"Украинский народ ведет войну за Независимость и право на будущее! Мы не можем поддаваться эмоциям, помогая врагу", - говорится в сообщении.