СМИ: к украинской границе со стороны Калуги едет 200 единиц техники

Об этом сообщили в эфире одного из телеканалов со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, колонна состоит из около 200 единиц техники.

Читайте такжеНАТО сделало спутниковые снимки, подтверждающие пребывание танков РФ у границы с Украиной

"В штабе АТО заверили - украинские военные находятся в полной боевой готовности. За прошедшие сутки попыток прорваться со стороны России не было", - говорится в сообщении, передает "Украинская правда".