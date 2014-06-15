СМИ: к украинской границе со стороны Калуги едет 200 единиц техники
21:23, 15 июня 2014Политика
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В сторону украинской границы в Ростовской области со стороны Калуги движется колонна военной техники.
СМИ сообщили о приближении военной техники к украинской границе / фото mischko.livejournal.com
Об этом сообщили в эфире одного из телеканалов со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, колонна состоит из около 200 единиц техники.
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"В штабе АТО заверили - украинские военные находятся в полной боевой готовности. За прошедшие сутки попыток прорваться со стороны России не было", - говорится в сообщении, передает "Украинская правда".
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