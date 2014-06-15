В сети появилось видео, как террористы обстреляли Доброполье из установки "Град"
15:48, 15 июня 2014Политика
2 0
Снаряды попали на территорию овощной базы и убили одного человека.
В интернете появилось видео, на котором видно, как террористы вели огонь из установки "Град" по поселку Доброполье Донецкой области.
Как сообщал УНИАН, 13 июня террористы хотели обстрелять блокпост украинских силовиков, но ошиблись и все ракеты попали в овощную базу.
Видео InfoResist
В результате обстрела Доброполье из установки залпового огня, одно гражданское лицо погибло и двое ранены. На месте огневого удара обнаружено три снаряда от РСЗО “Град”, которые так и не взорвались, а на поле вблизи овощехранилища начислено 13 воронок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter