В сети появилось видео, как террористы обстреляли Доброполье из установки "Град"

В интернете появилось видео, на котором видно, как террористы вели огонь из установки "Град" по поселку Доброполье Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 13 июня террористы хотели обстрелять блокпост украинских силовиков, но ошиблись и все ракеты попали в овощную базу.

Видео InfoResist