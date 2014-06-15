На Донетчине боевики открыли огонь по жилым кварталам: есть разрушения и пострадавшие
В штабе АТО считают, что террористы, скорее всего, стреляли из системы залпового огня БМ-21 Град.
Минувшей ночью боевики, пытаясь уничтожить позиции украинских военных, открыли огонь по жилым кварталам Амвросиевки.
Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.
"Прошлой ночью, пытаясь нанести огневое поражение по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцированы в районе н.п. Амвросиевка, боевики, используя, вероятно, системы залпового огня БМ-21 Град попали в кварталы Амвросиевки, где проживают мирные жители", - написал он.
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Селезнев отметил, что вследствие этого в жилых кварталах есть разрушения и пострадавшие.
"Еще раз подчеркиваю, что силы АТО не ведут огонь по кварталам, где живут мирные жители, даже при условии если там размещены позиции боевиков", - добавил Селезнев.
Как сообщает ТСН, «в ночь на воскресенье около 3:00 в городе Амвросиевка (Донецкая область) было слышно стрельбу, пишут местные СМИ. В интернете уже появились фото и видео разрушений после обстрела».
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Издание amvrosievka.dn.ua сообщает, что по городу распространяется информация о разрушениях в районе Центрального рынка, автовокзала, больницы и СПТУ-155. Также есть сообщения, что в городе затруднено движение транспорта.
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