В Совбезе ООН не поддержали желание России осудить митинг у посольства РФ в Киеве - СМИ

Западные страны заблокировали в СБ ООН предложенное Россией заявление с осуждением нападения на российское посольство в Киеве, сообщают РИА Новости со ссылкой дипломатический источник во всемирной организации.

"Западные делегации в Совете Безопасности заблокировали российский проект заявления с осуждением нападения на посольство РФ в Киеве", - сказал источник.

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Россия предложила принять такое заявление в субботу, распространив его проект среди 15 стран-членов СБ ООН. «Согласно тексту проекта заявления, СБ ООН предлагалось решительно осудить произошедшее в субботу нападение на посольство Российской Федерации в Киеве, в результате которого был нанесен ущерб зданию и собственности посольства, создана угроза жизни его персонала, что серьезно помешало работе дипмиссии», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня возле посольства Российской федерации в Украине состоялась акция протеста против агрессивной политики Кремля и российской поддержки действий террористов и сепаратистов, которые приводят к гибели украинских граждан и военнослужащих. Последней трагедией стало убийство современным российским оружием десятков украинских военных, уничтоженных в самолете над Луганском.