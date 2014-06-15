Под посольством РФ в Киеве продолжается митинг - СМИ
01:31, 15 июня 2014Политика
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Под посольством РФ в Киеве остается несколько сотен митингующих, ситуация спокойная и контролируемая.
Акция под посольством РФ продолжается / Фото Сергея Лещенко
Об этом сообщает УП.
На месте акции протеста присутствовали пожарные, готовые среагировать на возможный поджог здания или автомобилей. Однако ситуация осталась под контролем, несмотря на то, что кто-то из присутствующих активистов таки попытался бросить бутылку с зажигательной смесью в сторону посольства РФ.
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В настоящее время пожарные поливают пеной разбитые машины и заполняют пеной часть территории от ограды к входу в посольство.
Митингующие иногда бросают перед зданием взрывные пакеты, но преимущественно ведут себя спокойно. Активисты поют антипутинские кричалки, скандируют "Слава Украине" и т.д.
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