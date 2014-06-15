Под посольством РФ в Киеве продолжается митинг - СМИ

Об этом сообщает УП.

На месте акции протеста присутствовали пожарные, готовые среагировать на возможный поджог здания или автомобилей. Однако ситуация осталась под контролем, несмотря на то, что кто-то из присутствующих активистов таки попытался бросить бутылку с зажигательной смесью в сторону посольства РФ.

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В настоящее время пожарные поливают пеной разбитые машины и заполняют пеной часть территории от ограды к входу в посольство.

Митингующие иногда бросают перед зданием взрывные пакеты, но преимущественно ведут себя спокойно. Активисты поют антипутинские кричалки, скандируют "Слава Украине" и т.д.